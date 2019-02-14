В Киеве появятся новые станции метро [ Редактировать ]
Стало известно, что планируется развитие инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и городского транспорта. До этого значительные средства вкладывались в строительство новых автомобильных дорог и развитие автомобильной инфраструктуры. Закупка новой техники рассчитана до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.
Согласно новой программе в первую очередь будет развиваться электротранспорт. Планируется объединение трамвайных сетей левого и правого берегов. На все новшества за пять лет планируется потратить 76 млрд 400 млн гривен.
Сообщается, что из бюджета города планируется потратить 69 млрд 800 млн гривен, а оставшиеся деньги поступят из госбюджета и от инвесторов.
Напомним, за первый месяц 2019 года государственный бюджет Украины сведен с дефицитом.
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