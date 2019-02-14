В преддверии Дня влюбленных, премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал на своей странице в Facebook видео, где украинские министры рассказали о своих чувствах.

"А я скажу так: любовь меняет мир и делает людей добрее. Берегите близких!", - добавил Гройсман.

Стало известно, на что в День влюбленных украинцы тратят больше всего денег.