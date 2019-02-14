14 февраля министры рассказали о своих чувствах [ Редактировать ]
В преддверии Дня влюбленных, премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал на своей странице в Facebook видео, где украинские министры рассказали о своих чувствах.
"А я скажу так: любовь меняет мир и делает людей добрее. Берегите близких!", - добавил Гройсман.
Стало известно, на что в День влюбленных украинцы тратят больше всего денег.
по теме
День святого Валентина: самые трогательные песни о любви
Ни что лучше не скрасит романтический вечер в День святого Валентина, как трогательные песни о любви
День влюбленных: что чаще всего дарят украинцы
Согласно исследованию, украинцам стали чаще дарить подарки на 14 февраля
Пенсии в Украине: что ожидать украинцам с 1 марта
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал важное заявление о пенсиях
Красивые поздравления с Днем святого Валентина
14 февраля отмечается самый романтичный праздник года - День святого Валентина
Что подарить на 14 февраля: крутые идеи из Instagram (фото)
Если у вас нет времени бегать по магазинам, интернет поможет определиться с презентом