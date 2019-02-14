"Меня бесят эти люди": Лайма Вайкуле прокомментировала отказ выступать в Крыму [ Редактировать ]
Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая накануне объявила, что не приедет с концертом в оккупированный Россией Крым до снятия санкций, заявила, что ее слова неправильно интерпретировали.
По словам латвийской певицы, скандал разгорелся из-за того, что журналист в Одессе исказил ее слова, а потом никто не стал разбираться в том, что она сказала на самом деле. Об этом Вайкуле рассказала в интервью НТВ.
"Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым?", Я сказала:" Нам запрещено ". И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести", - отметила Лайма Вайкуле.
По словам артистки, латвийский закон не позволяет выступления в Крыму гражданам страны. И она сможет посетить полуостров только после снятия соответствующего запрета.
"Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда за, и не надо меня впутывать в политику", - подчеркнула Вайкуле.
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