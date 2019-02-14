В Бравенском районе во время пожара погибли двое мужчин, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Известно, что на момент прибытия пожарных дом практически полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составила около 300 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух погибших мужчин 67 и 55 лет - жителей одной из квартир.

По предварительным данным, вероятной причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательного прибора.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в пожаре погибли три человека.