15 февраля - день Сретения Господня. Он связан с приношением младенца Иисуса в храм, где его встретил 300-летний старец Симеон, признавший в младенце Спасителя. Это символизирует встречу человечества с Богом.

А наши предки считали, что на Громовицу весна борется с зимой.

В старину на Сретение делали свечу из пчелиного воска и зажигали ее в особых радостных или печальных случаях (рождение или смерть человека, а также на помолвку или свадьбу). Считалось, что свеча защищает дом от молний, сглаза и болезней. Также с сосулек собирали воду, которая обладала очищающими свойствами, кропили ею жилье, скот, воинов перед боем.

Что нельзя делать на Сретение Господне

на Сретение нельзя ругаться и ссориться

не стоит в этот день убирать в доме, работать в огороде, рукодельничать

не принято купаться в ванной, но можно принять душ

в этот день нежелательно совершать далекие поездки - может случиться беда

нельзя заниматься гаданиями и ритуалами

пить спиртное

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