Сретение Господне 2019: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
15 февраля - день Сретения Господня. Он связан с приношением младенца Иисуса в храм, где его встретил 300-летний старец Симеон, признавший в младенце Спасителя. Это символизирует встречу человечества с Богом.
А наши предки считали, что на Громовицу весна борется с зимой.
В старину на Сретение делали свечу из пчелиного воска и зажигали ее в особых радостных или печальных случаях (рождение или смерть человека, а также на помолвку или свадьбу). Считалось, что свеча защищает дом от молний, сглаза и болезней. Также с сосулек собирали воду, которая обладала очищающими свойствами, кропили ею жилье, скот, воинов перед боем.
Что нельзя делать на Сретение Господне
- на Сретение нельзя ругаться и ссориться
- не стоит в этот день убирать в доме, работать в огороде, рукодельничать
- не принято купаться в ванной, но можно принять душ
- в этот день нежелательно совершать далекие поездки - может случиться беда
- нельзя заниматься гаданиями и ритуалами
- пить спиртное
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