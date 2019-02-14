На Черкащині затримали поліціянта-хабарника [ Редактировать ]
П'ять тисяч доларів, щоб відкупитися після смертельної ДТП - саме за таку суму слідчий Черкаського обласного управління Нацполіції обіцяв закрити кримінальне провадження.
Здирника затримали під час передачі грошей. Спецоперацію провели СБУ, Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань. У поліції підозрюють: слідчий брав хабарі постійно.
Правоохоронцю оголосили підозру й вирішують питання щодо запобіжного заходу.
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