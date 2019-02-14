П'ять тисяч доларів, щоб відкупитися після смертельної ДТП - саме за таку суму слідчий Черкаського обласного управління Нацполіції обіцяв закрити кримінальне провадження.

Здирника затримали під час передачі грошей. Спецоперацію провели СБУ, Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань. У поліції підозрюють: слідчий брав хабарі постійно.

Правоохоронцю оголосили підозру й вирішують питання щодо запобіжного заходу.