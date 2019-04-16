В школе 36 учеников получили ожоги [ Редактировать ]
Во вторник, 16 апреля, в селе Маяки Беляевского района Одесской области 36 школьников получили ожог дыхательных путей. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.
Это произошло из-за распыления газового баллончика в здании школы.
В результате инцидента в больницу с диагнозом ожог дыхательных путей перечным газом доставлены 36 учеников.
"После оказания помощи 26 детей отпустили домой, еще десяти ученикам сейчас оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Перечный газовый баллончик в школу принес ученик 9 класса и распылил его во время перерыва. Баллончик изъят. Решается вопрос о привлечении родителей ученика к административной ответственности.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа Беляевского отдела полиции, руководство и инспекторы ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Напомним, в Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом.
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