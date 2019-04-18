С каждым днем становится все теплее, весна набирает обороты. Более легкой и яркой становится одежда. А у женщин Дизайн ногтей в женском образе в последнее время стал не менее важным, чем аксессуары. Чтобы быть в тренде, необходимо постоянно следить за новыми тенденциями.

Ведь любая деталь из прошлогодней моды может испортить впечатление. И напротив, трендовые акценты делают образ более свежим, современным.

Мы готовы вам рассказать, какие модные новинки маникюра сейчас любят модницы, и какие подойдут вам.

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