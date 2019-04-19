У Черкасах боржникам масово відмикають електрику [ Редактировать ]
У Черкасах масово відмикають електрику боржникам. Їх у місті вісім тисяч. Люди винні енергетикам понад 12 мільйонів гривень. Про можливе знеструмлення містян попереджали ще від початку березня. Та більшість жителів боргів так і не погасили. Подробиці розкаже Станіслав Кухарчук.
"Тільки шо на відключені угрожали, фотографували, чуть не викинули з під'їзда. Ми що змогли відключили".
Ось так зі скандалами і навіть бійками бригади "Обленерго" відключають боржників. Аби вгамувати цього чоловіка, контролер Любов Литвиненко навіть викликала свого керівника. Борг невеликий всього 650 гривень, але тягнеться ще з минулого року. Боржник пояснює не платив, бо з першого січня платіжки за електроенергію почали надходити з "Енергозбуту", а не з черкаського РЕМ. Каже, думав що й борги списали.
"Вам неодноразово було надіслано попередження і надіслано, ваша жінка підписувала попередження тут ваш стоїть адрєс, дата заборгованості. Я не просто так вийшла погулять у вас у квартиру".
Тепер чоловікові доведеться і борг погасити, і за під'єднання заплатити щонайменше 350 гривень. Такі методи боротьби з боржниками енергетики застосовують після розподілу ринку. З початку року "Обленерго" обслуговує мережі, а новостворений "Енергозбут" - продає електроенергію. Щодня "Енергозбут" подає в "Обленерго" оновлені списки боржників, а їх безжалісно відключають.
На погашення заборгованості енергетики дають 10 днів. Якщо проплату в "Енергозбуті" не зафіксували - світло відріжуть без попередження. Цій родині пощастило на момент відімкнення люди були вдома. Аварійну бригаду зустріли вороже дорогу авто-крану перегородили автомобілем.
"Вы видели, что делается. Все у людей проплачено: счета, чеки показаны, а они не могут разобраться между организациями, кто где и отключают людям".
Жінка чеки і переконує ще п'ятого квітня погасили заборгованість. Після тривалої суперечки - будинок енергетики не відключили, але попросили - розібратися з плутаниною. Директор черкаського РЕМ каже таких ситуацій безліч, але на компроміс із боржниками вони майже не йдуть. Енергетикам жителі завинили понад 12 мільйонів гривень.
"Ми звертаємось до споживачів із попередженням на оплату боргу, якщо споживач нас не чує, ми тоді вже відключаємо", - говорить Вадим Трохимець, директор черкаського міського РЕМ.
Зараз Обленерго відключає боржників, які мешкають у квартирах та приватних будинках, далі - візьмуться і за організації. У списках затятих неплатників опинились навіть комунальні підприємства, що утримують будинки.
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