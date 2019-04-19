В пгт Любеч Черниговской области в помещении школьной столовой произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ДСНС, передает "УНН".

"18.04.2019 года в 17 час. 26 мин в помещении столовой СОШ I-III степени, по адресу: Репкинский район, пгт Любеч, ул. Преображенская, 31 произошел взрыв водонагревателя ПЭП - 600 (без последующего горения)", - сообщили в ДСНС.

Читайте также В Черновцах прогремел взрыв, есть пострадавшие

В результате взрыва повреждены окна, двери и стен столовой. Погибших и травмированных нет, учебный процесс не прекращался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что под Донецком у мужчины в руках взорвалась граната, а также в Киеве прогремел взрыв на парковке.