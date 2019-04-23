Українська сторона сподівається, що суд підтвердить наші вимоги

Консультації щодо звільнення українських моряків і військових кораблів провели українські і російські дипломати в Гаазі. Про це повідомила заступник Міністра закордонних справ - Олена Зеркаль.

Зустріч пройшла в рамках позову проти Москви, з яким Київ звернувся до Міжнародного трибуналу з морського права минулого тижня.

Українська сторона сподівається, що суд підтвердить наші вимоги. Попередні слухання у справі найімовірніше пройдуть у Гамбурзі 6-7 травня.