У Гаазі обговорять звільнення українських моряків [ Редактировать ]
Консультації щодо звільнення українських моряків і військових кораблів провели українські і російські дипломати в Гаазі. Про це повідомила заступник Міністра закордонних справ - Олена Зеркаль.
Зустріч пройшла в рамках позову проти Москви, з яким Київ звернувся до Міжнародного трибуналу з морського права минулого тижня.
Українська сторона сподівається, що суд підтвердить наші вимоги. Попередні слухання у справі найімовірніше пройдуть у Гамбурзі 6-7 травня.
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