Іспанська головоломка. Партія прем'єра Педро Санчеса виграла дочасні парламентські вибори, але не здобула більшості. Соціалістам доведеться домовлятися з іншими політичними силами і формувати коаліцію. Експерти вже прогнозують - досягти успіху в цих переговорах буде складніше, ніж виграти вибори. Чому - розкаже Тетяна Логунова.

Іспанського прем'єра Педро Санчеса - вітають однопартійці. Кілька місяців тому, після того як парламент не ухвалив запропонований урядом проект бюджету, він оголосив дочасні вибори. І соціалісти їх виграли.

"Соціалістична партія виграла вибори, виграло майбутнє і програло минуле. Перш за все я хочу подякувати семи мільйонам трьомстам тисячам іспанських чоловіків і жінок, які віддали за нас свої голоси. Дякую від усього серця", - говорить Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії.

Перше місце на виборах - це заявка на формування урядової коаліції. Санчес запевнив - переговори стартують найближчими днями. Втім, з ким будуть домовлятися соціалісти - прем'єр не уточнив.

"У нас буде одна одна умова - це повага до конституції і боротьба за соціальну справедливість", - говорить Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії.

Значно цікавіше, які умови висуватимуть потенційні союзники. Партія Санчеса, за попередніми даними, отримає 123 місця в парламенті, її найімовірніші партнери - ліва політсила "Ми можемо" - 42. Для більшості не вистачає десяти с гаком мандатів. І не виключено, що шукати підтримки Санчесу доведеться у регіональних націоналістичних партій.

Допомогти Санчесу - можуть "Ліві республіканці Каталонії", у них є 15 депутатських мандатів. І умови, на які прем'єр навряд чи піде. Вони, наприклад, хочуть знову підняти питання про незалежність Каталонії. До речі, від "Лівих республіканців" до парламенту пройшли й кілька каталонських політиків, яких зараз судять за організацію референдуму про незалежність.

Будуть у парламенті Іспанії - вперше за останні сорок років й ультраправі популісти. Партію "Голос" представлятимуть 24 депутати.