Кто из знаков зодиака разбогатеет в мае [ Редактировать ]
В целом в плане финансов месяц будет не самым удачным. Многие знаки зодиака вынуждены будут признать, что перспективы, на которые они надеялись, стали сомнительными. Если на работе вы столкнулись с непреодолимыми препятствиями, имеет смысл отложить решение проблем на июнь. Прорывы в карьере маловероятны, как и премии, пишет tv.ua.
В мае деловая активность снижается, но кардинально противоположные тенденции будут наблюдаться у Козерога.
Этот знак зодиака получит заслуженные лавры, связанные с кропотливой работой на протяжении нескольких недель, месяцев или лет. У вас, вопреки общему гороскопу, возможно резкое повышение или скачок карьеры.
Очевидно, что вы, Козероги, работали длительное время на пределе возможностей, поэтому теперь вам обязательно нужно отдохнуть, чтобы избежать выгорания.
Отличные перспективы в плане финансов будут наблюдаться в мае у Львов и Стрельцов. Возможно, в последнее время вам было нелегко из-за застоя в делах. Наконец, вы получите привлекательное предложение и перспективы начнут сыпаться на вас нескончаемым потоком. Примите правильное решение и результатом вашей работы станет финансовый рост и новая должность.
Финансово успешным окажется май 2019 и для Близнецов-бизнесменов и белых воротничков. Первые проведут в мае важные переговоры и достигнут хороших результатов, а вторые получат щедрые бонусы к заработной плате.
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