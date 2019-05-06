Війна на Донбасі: американський журналіст пише репортажі з передової

Багато американців не знають про війну на Донбасі, вони навіть не мають гадки, де це відбувається і з ким воюють українці. Саме тому Деніел тут, - аби в своєму репортажі розповісти правду