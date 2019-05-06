ООС отримала нового командувача [ Редактировать ]
Від сьогодні операцією об'єднаних сил командує новий голова. Сергія Наєва поміняв генерал-лейтенант Олександр Сирський.
Це не дуже відомий загалу офіцер, який в свій час командував одним із секторів тоді ще Антитерористичної операції, а також був замісником голови Генерального штабу України.
по теме
На Донбасі спецпризначенці ведуть боротьбу проти снайперів противника
На Сході попередньої доби ворог 11 разів порушував режим тиші. Окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Війна на Донбасі: бойовики б'ють з артилерії по Мар'їнці
На Сході попередньої доби ворог 11 разів порушував режим тиші. Окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
На Донбасі бойовики порушують режим тиші
Попередньої доби ворог 11 разів порушував режим тиші на Донбасі. Окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Квартали Мар'їнки накрили вогнем артилерії
На Донбасі ворог сьогодні п'ять разів порушував режим тиші. Позиції наших військових обстрілювали з протитанкових гранатометів та крупнокаліберних кулеметів
Війна на Донбасі: американський журналіст пише репортажі з передової
Багато американців не знають про війну на Донбасі, вони навіть не мають гадки, де це відбувається і з ким воюють українці. Саме тому Деніел тут, - аби в своєму репортажі розповісти правду