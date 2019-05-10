А рятувальники з Флориди прийшли на допомогу рисі. Дика кішка видерлася на дерев'яну електроопору і боялася спуститися.

Щоби зарадити тварині, до стовпа підігнали підйомник. З його кошика працівник екологічної служби дотягнувся до хижака палицею. Після кількох хвилин вагань, рись наважилася злізти на землю.