У Флориді рятувальники прийшли на допомогу рисі [ Редактировать ]
А рятувальники з Флориди прийшли на допомогу рисі. Дика кішка видерлася на дерев'яну електроопору і боялася спуститися.
Щоби зарадити тварині, до стовпа підігнали підйомник. З його кошика працівник екологічної служби дотягнувся до хижака палицею. Після кількох хвилин вагань, рись наважилася злізти на землю.
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