Президент Польши посетил Харьковскую конференцию по безопасности, призвав усилить меры по кибербезопасности [ Редактировать ]
Atlantic Council и Burisma Group в понедельник, 13 мая 2019 года, провели в Харькове Ежегодную конференцию по безопасности «Усиление кибербезопасности Украины». Гостями и спикерами конференции стали: Александр Квасьневский, Президент Польши (1995-2005); Джон Хербст, 5-ый Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом Совете США; Кеннет Гирс, кибер-аналитик, старший научный сотрудник Центра стратеги и безопасности Scowcroft при Атлантическом Совете США; Алина Полякова, научный сотрудник Института Брукингса; Иренеуш Бил, генеральный секретарь Европейского совета по толерантности и примирению, директор Фонда Александра Квасьневского Amicus Europae и другие. Модератором дискуссии выступил Джон Хербст.
В конференции также принял участие Джозеф Кофер Блэк, экс-руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ (1999-2002 гг.) и Посол по особым поручениям по борьбе с терроризмом (2002-2004 гг.) Госдепартамента США. Джозеф Кофер Блэк является экспертом по кибербезопасности, национальной безопасности и международным отношениям.
Открывая мероприятие Александр Квасьневский подчеркнул важность темы безопасности и необходимости сотрудничества на глобальном уровне для ее усиления. К Украине сегодня приковано внимание международного сообщества, разыгрывается внешнеполитическая карта, поэтому очень важно сохранить собственные интересы и собственные ценности.
«Мы должны выработать общие правила защиты от кибератак в едином европейском пространстве»,- отметил Александр Квасьневский.
Участники панельной дискуссии обсудили риски и развитие киберугроз как на страновом, так и на международном уровне. Учитывая, что технологическое развитие опережает процесс разработки мер безопасности, глобальные и локальные киберугрозы с каждым днем возрастают. Это ставит под угрозу демократические ценности и сохранение целей гражданского общества.
«Кибервойна - это уже не будущее, а реальность, с которой нужно работать на государственном уровне уже сегодня. Мы должны прогнозировать риски и последствия таких атак как со стороны государств, так и со стороны частных лиц!», - отметила Алина Полякова, научный сотрудник Института Брукингса.
Одной из ключевых составляющих безопасности является энергетическая безопасность. Харьковская область является лидером в Украине по добыче углеводородов и энергетическому потенциалу, а также крупнейшим плательщиком налогов в государственный бюджет страны. К примеру, только крупнейшей частной газодобывающей компанией Украины Burisma Group было уплачено 1,35 млрд грн в бюджет Харьковской области по итогам 2018 года.
С заключительным словом на мероприятии выступил Алексей Рвачев, майор полиции и доцент кафедры кибербезопасности Харьковского национального университета внутренних дел. Он обратил внимание присутствующих не необходимость усиления специального образования в области кибербезопасности.
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