Туреччина розпочала масштабні військові навчання "Морський вовк" [ Редактировать ]
Туреччина розпочала масштабні військові навчання "Морський вовк". Вони відбуваються у трьох морях одночасно - Середземному, Чорному й Егейському.
До них залучать 131 військовий корабель, 57 військових літаків, 33 вертольоти, підводний човен і безпілотники. ВМС Туреччини проведуть стратегічні й оперативні маневри за сценаріями кризових і військових ситуацій. ЗагалОм у вишколі візьмуть участь майже 26 тисяч тисяч військовослужбовців. Триватиме він до 25 травня.
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