Скандал з російським фінансуванням у Австрії. Віце-канцлер Австрії та глава ультраправої "Партії свободи" Хайнц-Крістіан Штрахе оголосив про відставку. Причиною став відеозапис 2017 року, який оприлюднили німецькі ЗМІ.

На цих кадрах, Штрахе веде переговори з росіянкою Альоною Макаровою - племінницею олігарха з оточення Путіна. Жінка заявляє про бажання купити половину акцій впливової австрійської газети Kronen Zeitung в обмін на допомогу "Партії свободи" під час передвиборної кампанії.

Після скандалу канцлер Австрії Себастьян Курц виключив можливість продовження роботи зі Штрахе. Сам віце-канслер свою провину заперечує.

"Ми розмовляли протягом семи годин, випивали у вузькому колі. Тому я не думав, що кажу, просто полемізував. Звичайно, якщо сприймати мої слова серйозно, то це катастрофа. Я - жертва цілеспрямованої політичної атаки", - заявив Гайнц-Крістіан Штрахе, віце-канцлер Австрії, лідер Австрійської партії свободи.