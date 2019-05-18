Російське фінансування: Австрію сколихнув гучний скандал [ Редактировать ]
Скандал з російським фінансуванням у Австрії. Віце-канцлер Австрії та глава ультраправої "Партії свободи" Хайнц-Крістіан Штрахе оголосив про відставку. Причиною став відеозапис 2017 року, який оприлюднили німецькі ЗМІ.
На цих кадрах, Штрахе веде переговори з росіянкою Альоною Макаровою - племінницею олігарха з оточення Путіна. Жінка заявляє про бажання купити половину акцій впливової австрійської газети Kronen Zeitung в обмін на допомогу "Партії свободи" під час передвиборної кампанії.
Після скандалу канцлер Австрії Себастьян Курц виключив можливість продовження роботи зі Штрахе. Сам віце-канслер свою провину заперечує.
"Ми розмовляли протягом семи годин, випивали у вузькому колі. Тому я не думав, що кажу, просто полемізував. Звичайно, якщо сприймати мої слова серйозно, то це катастрофа. Я - жертва цілеспрямованої політичної атаки", - заявив Гайнц-Крістіан Штрахе, віце-канцлер Австрії, лідер Австрійської партії свободи.
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