Леонардо Ди Каприо заметили с возлюбленной (фото) [ Редактировать ]
Актер Леонардо Ди Каприо не так часто выходит в свет со своей возлюбленной Камилой Морроне. Но сейчас актер находится в Каннах, где проходит ежегодный кинофестиваль.
Отношения голливудского холостяка и юной модели активно развиваются. В дневное время пара вышла на прогулку, на которой актер попробовал себя в роли фотографа. Папарацци успели заметить, как Лео ходил за девушкой с телефоном и фотографировал ее.
Ранее сообщалось, что у победителя "Евровидения" прокомментировали скандал.
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