У победителя "Евровидения" прокомментировали скандал [ Редактировать ]
Продюсер Дункана Лоуренса сообщил, что формально правила конкурса не были нарушены, ведь единоразовое исполнение песни вживую не может считаться официальным релизом, передает "Униан".
Продюссер Дункана Лоуренса Воутер Харди рассказал о песне, которая принесла его подопечному победу на Евровидении. Он признал, что песня не нова, но отметил, что над ней работали долгих два года. И с тех пор, как Дункан исполнил ее на том студенческом шоу, она сильно видоизменилась.
Ранее сообщалось, что Кончита Вурст ошарашила поклонников провокационным образом.
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