Продюсер Дункана Лоуренса сообщил, что формально правила конкурса не были нарушены, ведь единоразовое исполнение песни вживую не может считаться официальным релизом, передает "Униан".

Продюссер Дункана Лоуренса Воутер Харди рассказал о песне, которая принесла его подопечному победу на Евровидении. Он признал, что песня не нова, но отметил, что над ней работали долгих два года. И с тех пор, как Дункан исполнил ее на том студенческом шоу, она сильно видоизменилась.

Ранее сообщалось, что Кончита Вурст ошарашила поклонников провокационным образом.