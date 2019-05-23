Бразилії загрожує новий прорив дамби [ Редактировать ]
У Бразилії може прорвати ще одну греблю поблизу міста Барао де Кокейс, усього за 60 кілометрів від місця попередньої трагедії. Місцева влада розпочала евакуацію жителів найближчих районів.
Наразі вже вивезли близько півтисячі осіб.
Нагадаю, через прорив дамби поблизу міста Брумадінью цьогоріч у січні загинуло близько двох з половиною сотень людей, десятки зникли безвісти.
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