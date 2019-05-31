Борьба Ляшко за открытость обеспечила существование стенограммы - эксперт [ Редактировать ]
Политолог Тарас Семенюк не остался в стороне и прокомментировал стенограмму встречи Зеленского с председателем парламента и руководителями фракций.
Он считает, что публикация позволила обществу понять состояние политических дел в стране.
"Открытость политического процесса - то чего мы ожидали всегда. Публикация стенограммы показала, кто есть кто, чьи интересы отстаивал и с какими целями сидел за столом переговоров. Ну, конечно, не без участия Ляшко, без которого бы и не было темы по стенограмме, и который еще перед заседанием устроил прямой эфир и учит президента стандартам открытости, а открытость это большая эффективность населению", - отмечает Семенюк.
Также он отмечает о неготовности президента к таким встречам.
"Стенограмма тоже показала, что президент пока не готов к диалогу с опытными политиками. Он отстаивал свою позицию, но стоило заходить более индивидуально, общаться с каждым отдельно и искать пути взаимопонимания, даже при том, что Раде осталось жить два месяца, хотя и это под вопросом. Идти напролом является непродуктивным. Публикация стенограммы показывает, кто есть кто ", - заключает эксперт.
Напомним, Парубий и Ляшко заявили, что у президента опубликовали цензурированный вариант стенограммы.
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