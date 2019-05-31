Необхідність взяти грошей у борг може виникнути з різних причин, і допомогти в цьому зможуть різні кредитні організації. Найбільш відомою фінансовою компанією серед всіх МФО України є Манівео.

Необхідність взяти грошей у борг може виникнути з різних причин, і допомогти в цьому зможуть різні кредитні організації. Найбільш відомою фінансовою компанією серед всіх МФО України є Манівео.

Зараз шукають кошти в борг не тільки студенти, мами в декреті і пенсіонери, - діляться своїми думками фахівці сервісу "Кредити Онлайн", який працює в сфері онлайн кредитування. Навіть працюючим людям іноді не вистачає зарплати на місяць, а термінові витрати і зовсім можуть торкнутися будь-якого. Вирішити такі проблеми з грошима легко: не потрібно навіть збирати довідки для банку або просити фінанси у родичів і друзів. На допомогу приходять мікрофінансові організації України, що видають позики в форматі онлайн без довгих перевірок, особистого спілкування з менеджерами і ходінь по офісах.

Як отримати мікропозики через інтернет?

Давайте розглянемо один з популярних сервісів, що видають швидкі кредити - компанію Манівео, яка на сьогоднішній день є одним з лідерів на ринку мікрокредитування. У сервісі Манівео кредит на карту по Інтернету стали видавати першими в Україні. Для оформлення позики потрібно буде зробити елементарні дії, які повністю безпечні і перевірені тисячами користувачів компанії:

Заповнити анкету на сайті, ввівши свої актуальні дані;

Почекати близько хвилини відгуку системи;

Отримати договір на e-mail і прочитати його;

Прямо онлайн підписати договір за допомогою електронного підпису.

За що клієнти вибирають Moneyveo?

Діяльність організації відповідає запитам більшості простих людей, що шукають мікрокредити, тому що відповідає наступним принципам:

Оперативність - відповідь про схвалення кредиту приходить через хвилину, завдяки доступу до сучасних систем штучного інтелекту;

- відповідь про схвалення кредиту приходить через хвилину, завдяки доступу до сучасних систем штучного інтелекту; Конфіденційність - інформація, яку ви відправляєте на сайт, захищена, навіть не потрібно відповідати на дзвінки або шукати поручителів;

- інформація, яку ви відправляєте на сайт, захищена, навіть не потрібно відповідати на дзвінки або шукати поручителів; Орієнтація на споживача - для оформлення позики не потрібно виходити з дому, перша позика видається під мінімальні 0,01 відсотків, є програма для постійних клієнтів сервісу;

- для оформлення позики не потрібно виходити з дому, перша позика видається під мінімальні 0,01 відсотків, є програма для постійних клієнтів сервісу; Робота в правовому полі - компанія дотримується законодавства України, відповідаючи вимогам державної комісії з регулювання фінансових послуг.

Чим Манівео краще конкурентів?

Сервіс намагається залучати більше нових відвідувачів і залишатися зручним для тих, хто вже брав мікроссуди. Описаними нижче перевагами тут випереджають суперників по ринку: