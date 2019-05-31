Манівео - лідер на ринку мікрокредитування [ Редактировать ]
Необхідність взяти грошей у борг може виникнути з різних причин, і допомогти в цьому зможуть різні кредитні організації. Найбільш відомою фінансовою компанією серед всіх МФО України є Манівео.
Необхідність взяти грошей у борг може виникнути з різних причин, і допомогти в цьому зможуть різні кредитні організації. Найбільш відомою фінансовою компанією серед всіх МФО України є Манівео.
Зараз шукають кошти в борг не тільки студенти, мами в декреті і пенсіонери, - діляться своїми думками фахівці сервісу "Кредити Онлайн", який працює в сфері онлайн кредитування. Навіть працюючим людям іноді не вистачає зарплати на місяць, а термінові витрати і зовсім можуть торкнутися будь-якого. Вирішити такі проблеми з грошима легко: не потрібно навіть збирати довідки для банку або просити фінанси у родичів і друзів. На допомогу приходять мікрофінансові організації України, що видають позики в форматі онлайн без довгих перевірок, особистого спілкування з менеджерами і ходінь по офісах.
Як отримати мікропозики через інтернет?
Давайте розглянемо один з популярних сервісів, що видають швидкі кредити - компанію Манівео, яка на сьогоднішній день є одним з лідерів на ринку мікрокредитування. У сервісі Манівео кредит на карту по Інтернету стали видавати першими в Україні. Для оформлення позики потрібно буде зробити елементарні дії, які повністю безпечні і перевірені тисячами користувачів компанії:
- Заповнити анкету на сайті, ввівши свої актуальні дані;
- Почекати близько хвилини відгуку системи;
- Отримати договір на e-mail і прочитати його;
- Прямо онлайн підписати договір за допомогою електронного підпису.
За що клієнти вибирають Moneyveo?
Діяльність організації відповідає запитам більшості простих людей, що шукають мікрокредити, тому що відповідає наступним принципам:
- Оперативність - відповідь про схвалення кредиту приходить через хвилину, завдяки доступу до сучасних систем штучного інтелекту;
- Конфіденційність - інформація, яку ви відправляєте на сайт, захищена, навіть не потрібно відповідати на дзвінки або шукати поручителів;
- Орієнтація на споживача - для оформлення позики не потрібно виходити з дому, перша позика видається під мінімальні 0,01 відсотків, є програма для постійних клієнтів сервісу;
- Робота в правовому полі - компанія дотримується законодавства України, відповідаючи вимогам державної комісії з регулювання фінансових послуг.
Чим Манівео краще конкурентів?
Сервіс намагається залучати більше нових відвідувачів і залишатися зручним для тих, хто вже брав мікроссуди. Описаними нижче перевагами тут випереджають суперників по ринку:
- Цілодобова підтримка навіть у вихідні і свята - кредит в Moneyveo можна замовити тоді, коли банки закриті до початку робочого тижня;
- Оформлення грошей в борг за десять хвилин - швидше, ніж в великих фінансових установах, де одна чергу може займати стільки часу;
- Мінімум наданих даних - для перевірки кредитної історії не будуть дзвонити на вашу роботу або друзям;
- Швидкий позику на будь-яку картку, випущену українським банком - переклад пройде автоматично після того, як ви поставите підпис.
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