Кроме того, Комитет кредиторов ЧАО "Центрэнерго" рекомендовал не оспаривать в дальнейшем в судебном порядке внесение изменений в состав конкурсных кредиторов в процедуре банкротства ПАО "Центрэнерго" о включении в состав конкурсных кредиторов ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" как правопреемника Государственной холдинговой компании "Ровенькиантрацит".
Комитет кредиторов "Центроэнерго" принял решение о санации компании [ Редактировать ]
Комитет кредиторов ЧАО "Центроэнерго" принял решение о переходе компании в процедуру санации.
Решение было принято 30 мая на заседании комитета в связи с выявлением явных фактов хищения денежных средств "Центроэнерго" в особо крупных размерах, а также фактов злоупотребления служебным положением должностных лиц ЧАО, приведших компанию в состояние неплатежеспособности.
На заседании Комитета были названы цифры прибыли "Центроэнерго": в 2017 году - 2,6 млрд гривен, в 2018-м - 0,5 млрд гривен, в апреле 2019-го - убыток 0,13 млрд гривен. Причиной падения прибыли названо использование формулы тарифообразования "Роттердам+", которое в 2016-19 годах привело к хищениям. Задокументированная сумма хищений за этот период - 14,1 млрд гривен.
Также задокументированы факты хищения денежных средств в размере 295 млн гривен, которые подлежали перечислению в госбюджет. В связи с этим Комитет кредиторов принял решение обратиться в СБУ и ГБР с заявлением о проведении расследования по указанным фактам и обязал арбитражного управляющего ЧАО "Центрэнерго" предоставить требование к Правлению ПАО компании перечислить в госбюджет часть прибыли за 2018 год.
Еще одним решением Комитет обязал Арбитражного управляющего ПАО "Центрэнерго" дать согласие на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
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