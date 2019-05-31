Комитет кредиторов ЧАО "Центроэнерго" принял решение о переходе компании в процедуру санации.

Решение было принято 30 мая на заседании комитета в связи с выявлением явных фактов хищения денежных средств "Центроэнерго" в особо крупных размерах, а также фактов злоупотребления служебным положением должностных лиц ЧАО, приведших компанию в состояние неплатежеспособности.

На заседании Комитета были названы цифры прибыли "Центроэнерго": в 2017 году - 2,6 млрд гривен, в 2018-м - 0,5 млрд гривен, в апреле 2019-го - убыток 0,13 млрд гривен. Причиной падения прибыли названо использование формулы тарифообразования "Роттердам+", которое в 2016-19 годах привело к хищениям. Задокументированная сумма хищений за этот период - 14,1 млрд гривен.

Также задокументированы факты хищения денежных средств в размере 295 млн гривен, которые подлежали перечислению в госбюджет. В связи с этим Комитет кредиторов принял решение обратиться в СБУ и ГБР с заявлением о проведении расследования по указанным фактам и обязал арбитражного управляющего ЧАО "Центрэнерго" предоставить требование к Правлению ПАО компании перечислить в госбюджет часть прибыли за 2018 год.

Еще одним решением Комитет обязал Арбитражного управляющего ПАО "Центрэнерго" дать согласие на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.