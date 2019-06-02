2 июня - 153-й день года (154-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 212 дней.

Международных праздников сегодня нет.

Мы познакомим вас с национальными и профессиональными событиями, которые отмечаются во многих странах 2 июня. Так, Азербайджан чествует работников гражданской авиации, Болгария отмечает День Христо Ботева, а Италия празднует День республики.

В народе 2 июня отмечают день Тимофея Грядочника. В этот период особое внимание уделялось огурцам.

Главная примета дня: если много шишек на елях, то и огурцы хорошо уродятся.

Именины

Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

Смотрите также календарь праздников на 2019 год.