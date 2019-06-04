На Львівщині досі бюрються з наслідками негоди. Там залишаються десятки підтоплених житлових будинків, городів та гектари пасовищ. Вода хоч і спадає, та синоптики знову попереджають про дощі з грозами. Чи підтопить людей і цього разу, - дізнавалася Христина Гашенко.

Місто Ходорів. На Замковій вулиці четверту добу лишаються підтопленими більше як 30 дворів. Богдан Куцик розповідає, 4 рази на добу відкачує воду зі свого підвалу, але вона щоразу піднімається до тридцяти сантиметрів.

"То грунтові води. Витискає рівень який є відносно ріки. І так вода прибуває. Насос стоїть і качаєм, і качаєм", - говорить Богдан Куцик, житель Ходорова.

Залило в місцевих жителів і всю городину. Картопля, морква, цибуля й часник - усе замокло. Частина городів у намулі. Інша - просто у воді. Люди в розпачі, бо ж цьогорічний урожай під загрозою.

"Коли воно всьо зійде, а коли воно висохне. А коли той садити город?", - говорить Дарія Стегній, жителька Ходорова.

Місцеві жителі кажуть, вода почала спадати, щойно у ставі відкрили шлюзи.

"Піднялася вода ось досі. Дальше вода не піднімалася. Після того як підняли заставки вода почала опускатися. От кожного дня вона опускалася по три метри, по три метри вже от доти дійшла", - говорить Володимир Туревич, житель Ходорова.

Шлюзи у водоймі відкритими протримають ще дві доби, планують у міськраді. Потім їх закриють. А коли все підсохне - підрахують збитки. Як компенсувати людям знищене негодою посадовці поки що не знають.

"Ми ще не можемо визначити, ми ще не порахували збитки. Тому що одна людина каже - відшкодуйте мені за посаджену картоплю. А друга каже - просто моральні збитки. Розумієте, не знаю напевно тисяч 500 мінімум треба", - говорить Анастасія Батирняк, заступник міського голови м. Ходорів.

Таких грошей у бюджеті Ходорівської ОТГ немає. То ж проситимуть у облдержадміністрації. Тим часом синоптики попереджають - регіон знову накриють короткочасні грози й град.

"Вітер ми очікуємо східний та південно східний 5-10 при грозах. Можливий шквал посилення вітру 15-20 метрів за секунду", - говорить Олена Смалюх, т.в.о начальника відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометеоцентру.

Такі прогнози непокоять місцевих жителів, адже варто річці й ставу піднятися на метр - усе знову піде під воду.