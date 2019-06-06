На фронті знову втрати - внаслідок ворожих обстрілів один наш боєць загинув, ще одного поранено. Бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Атакували українські позиції неподалік Кримського, Талаківки, Водяного та Новогригорівки. На кожний обстріл - противник отримав відповідь.

За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще чотирьох поранено. Вночі ворог поновив обстріли наших позицій поблизу Водяного та Павлополя. А над ранок з гранатометів атакував оборонців Майорська.

Нічні ворожі провокації дошкуляють і нашим захисникам, які боронять позиції на Світлодарській дузі. Звідти - репортаж Геннадія Вівденка.

"Це вже наші володіння. Оце прилетіло, там перебило нам світло. Як вилазимо вдень, то стріляють - не дають нам робити, робимо уночі".

Начальник підрозділу Володимир із Житомирщини проводить нас своєю довіреною ділянкою. Вночі знову довелося зі стрілецької зброї змусити ворога замовкнути:

"Ось апарат - хороший, стоїть, заспокоює добре".

Зараз, зауважують бійці, надмірне використання зброї проти російських окупантів суворо коригується командуванням.

"Відповідь - та звісно ж, а чого ми тут стоїмо? Розумієте як - перші не починаємо, сувора заборона", - розповідає Володимир, військовослужбовець Збройних сил України.

До окупованого Дебальцевого менш ніж 10 кілометрів. Будівельною технікою тут працювати небезпечно. Але часу не гають. Пересуваються на вигідніші позиції, як можуть.

Гордість підрозділу - новий спостережний пункт. будували за новітніми технологіями. Вночі, навпомацки. Справилися за півмісяця.

Тут буде кулемет з ефективнішим кутом обстрілу. Все облаштовували вночі.

"Перенесли на руках! Спеціальна техніка. Тут же донбаські ночі - все видно. Он техніка стоїть японська, он донбаська", - показує Володимир, військовослужбовець Збройних сил України.

Надвечір тут очікують нових провокацій.

"З настанням темряви активізовує у рази свої дії - обстрілюють час від часу наші позиції, запускає безпілотники, веде розвідку наших позицій", - зазначив Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.

У траншеях і далі стежать за ворогом. Запевняють: зайвий раз - у відповідь вогонь не відкривають.