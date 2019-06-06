Обстріли на передовій тривають. Сьогодні бойовики били по українських позиціях уже п'ять разів. Застосували гранатомети, кулемети та озброєння бронемашин. Ніхто з наших військових не постраждав.

Більше про ситуацію - Геннадій Вівденко.

"Це вже наші володіння. Оце прилетіло, там перебило нам світло. Як вилазимо вдень, то стріляють - не дають нам робити, робимо уночі".

Командир підрозділу Володимир із Житомирщини проводить своєю ділянкою. Вночі знову довелося вгамовувати ворога:

"Ось апарат - хороший, стоїть, заспокоює добре".

Вночі знову була стрілянина. А зараз використання зброї проти окупантів - суворо коригується з боку командування.

"Ситуація зараз взагалі "хороша", ще такої не було. Сильно "хороше" перемир'я. Відповідь - та звісно, а чого ми тут стоїмо. Розумієте як - перші не починаємо - сувора заборона", - розповідає Володимир, військовослужбовець Збройних сил України.

До окупованого Дебальцевого менше 10 кілометрів. Дійти пішки, - жартують воїни, - можна за годину-півтори. Будівельну техніку тут застосовувати не можна, але часу не гають. Пересуваються на вигідніші позиції.

Гордість підрозділу - новий спостережний пункт. будували за новітніми технологіями. Вночі, навпомацки. Впоралися за півмісяця.

Тут буде кулемет з ефективнішим кутом обстрілу. Усе робили вручну.

"Перенесли на руках! Спеціальна техніка. Тут же донбаські ночі - все видно. Он техніка стоїть японська, он донбаська", - показує Володимир, військовослужбовець Збройних сил України.

Здебільшого противник б'є з кулеметів, - каже Роман, колишній житель Донбасу.

"Покемон" - такая беда. Пристреляются - коретировщики есть и будут стрелять тяжелым", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України.

На вечора тут очікують нових провокацій, які не припиняються, незважаючи на новий мирний діалог у Мінську.

"Вночі противник активізовується. Обстрілюють час від часу наші позиції, запускає безпілотники, веде розвідку наших позицій", - розповідає Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.

У траншеях слідкують зараз за новим раундом перемовин у Мінському форматі. Сподіваються на нашу перемогу. А поки спостерігають за ворогом. Свідчать - зайвий раз - у відповідь! - вогонь не відкривають.