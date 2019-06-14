На Донбасі накрили артилерією Борівське [ Редактировать ]
Населений пункт Борівське вже другу добу поспіль залишається найгарячішою точкою на лінії розмежування. Російські бойовики знову вдарили по селищу з артилерії 152-го калібру.
Загалом, за добу 29 обстрілів, одного армійця поранено. Вогнем у відповідь українські бійці знищили ворожу вантажівку та гаубицю Д-30. Сьогодні в зоні ООС бойовики атакували двічі - били по Мар'їнці та Південному.
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