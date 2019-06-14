П'ять років тому у небі над Луганськом російські окупанти збили український літак Іл-76. Загинули 49 військовослужбовців, 40 десантників були з 25-ї окремої Дніпропетровської бригади.

Сьогодні ж СБУ оприлюднила чергові докази причетності російських військових до страшної катастрофи. Прийняте у Кремлі рішення виконував позаштатний підрозділ Генштабу Збройних сил РФ - це приватна військова компанія "Вагнера". Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією генерал-майор Євгеній Нікіфоров.

Виконавці вбивства українських воїнів - Уткін, Гуральов та Лебедєв, після повернення в Росію були відзначені Путіним державними нагородами.

Нагадаю, літак з десантниками мав прибути до луганського аеропорту, який з важкими боями утримували українські армійці. Його збили зенітно ракетного комплексу "Ігла". Пам'ять воїнів вшанували у міноборони. Участь у заході взяли президент, міністр оборони, родичі загиблих.