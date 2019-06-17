Україна отримає від США медичну гуманітарну допомогу [ Редактировать ]
Україна отримає від США медичну гуманітарну допомогу. Обладнання для лікування дітей та військових направлять у 4 медичні заклади - до Ірпеня, Львова та Житомира.
Про це повідомили у посольстві України в США. В рамках проекту Support Hospitals in Ukraine два контейнера відправили з міста Денвер, штат Колорадо. У посольстві також зазначили, що і надалі будуть сприяти реалізації проектів з направлення медичного обладнання, насамперед, для лікування поранених армійців.
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