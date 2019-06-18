Тим часом правий берег столиці дощ оминув там не впало ані краплі

Напередодні один з лівобережних районів Києва затопило. Там пройшла сильна злива. Водії були змушені їхати з мінімальною швидкістю.

У мережі користувачі жартома назвали Київ другою Венецією. Тим часом правий берег столиці дощ оминув там не впало ані краплі.