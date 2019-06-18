Район Києва перетворився на Венецію [ Редактировать ]
Напередодні один з лівобережних районів Києва затопило. Там пройшла сильна злива. Водії були змушені їхати з мінімальною швидкістю.
У мережі користувачі жартома назвали Київ другою Венецією. Тим часом правий берег столиці дощ оминув там не впало ані краплі.
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