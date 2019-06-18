Под Одессой на взятке "погорели" чиновники [ Редактировать ]
Под Одессой на взятке "погорели" старшие смены региональной таможни и пограничный наряд на одном из пунктов пропуска в регионе, сообщает пресс-служба СБУ.
Стало известно, что чиновники требовали у граждан деньги по одной и той же схеме. За определенную сумму денег они обещали не препятствовать при таможенном оформлении и пропуске на территорию Украины товаров народного потребления. Размер средней взятки составлял от 300 долларов представителю каждого ведомства. Чиновников задержали на рабочем месте при получении от гражданина Молдовы взятки в размере 600 долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 7 июня, на взятке погорела судья Хозяйственного суда Сумской области. Женщина пыталась получить неправомерную выгоду в размере четырех тысяч долларов.
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