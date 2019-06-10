В пятницу, 7 июня, на взятке погорела судья Хозяйственного суда Сумской области. Женщина пыталась получить неправомерную выгоду в размере четырех тысяч долларов. Об этом говорится на сайте НАБУ.

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Судья попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе. Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 368 УК Украины.

Ранеес ообщалось, что на взятке погорел начальник отделения полиции.