Поймали на горячем: на взятке погорела судья Хозсуда [ Редактировать ]
В пятницу, 7 июня, на взятке погорела судья Хозяйственного суда Сумской области. Женщина пыталась получить неправомерную выгоду в размере четырех тысяч долларов. Об этом говорится на сайте НАБУ.
Судья попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе. Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.
Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 368 УК Украины.
Ранеес ообщалось, что на взятке погорел начальник отделения полиции.
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