У Норвегії пропонують створити першу в світі зону "вільну від часу", - з такою ініціативою виступили мешканці острова Соммарей, що лежить на північ від полярного кола.

Річ у тім, що полярний день у цих широтах триває 69 днів. На цей час місцеве населення хотіло би відмовитися від традиційних бізнес годин, щоби якомога зручніше використати світлий і темний періоди.

Петицію про створення "зони без часу" підписали десятки жителів острова. Усього на ньому мешкають 350 людей.