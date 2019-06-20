На норвезькому острові Соммарей офіційно відмовляються від часу [ Редактировать ]
У Норвегії пропонують створити першу в світі зону "вільну від часу", - з такою ініціативою виступили мешканці острова Соммарей, що лежить на північ від полярного кола.
Річ у тім, що полярний день у цих широтах триває 69 днів. На цей час місцеве населення хотіло би відмовитися від традиційних бізнес годин, щоби якомога зручніше використати світлий і темний періоди.
Петицію про створення "зони без часу" підписали десятки жителів острова. Усього на ньому мешкають 350 людей.
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