У Грузії призупинили показ фільмів російською [ Редактировать ]
У Грузії призупинили показ фільмів із російським перекладом. Спочатку обмеження запровадила найбільша мережа кінотеатрів країни, а за нею і решта кінопрокатників.
У такий спосіб вони висловили солідарність з учасниками протестів. Як довго діятимуть обмеження щодо російськомовних сеансів невідомо.
Раніше на тлі загострення антиросійських настроїв у Тбілісі, Кремль заборонив авіаперевезення з Росії до Грузії.
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