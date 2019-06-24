Як довго діятимуть обмеження щодо російськомовних сеансів - невідомо

У Грузії призупинили показ фільмів із російським перекладом. Спочатку обмеження запровадила найбільша мережа кінотеатрів країни, а за нею і решта кінопрокатників.

У такий спосіб вони висловили солідарність з учасниками протестів. Як довго діятимуть обмеження щодо російськомовних сеансів невідомо.

Раніше на тлі загострення антиросійських настроїв у Тбілісі, Кремль заборонив авіаперевезення з Росії до Грузії.