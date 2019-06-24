Італійці відкрили найбільший басейн для серфингу [ Редактировать ]
Поблизу Мілана відкрили найбільший у світі басейн для серфінгу. Насолодитися потужними хвилями можна за 150 кілометрів від моря у місті Песк'єра Борромео. Басейн, розміром 24 на 16 метрів, спорудили посеред річки.
Хвилі на ньому створюють штучно за допомогою перепадів висот і тиску. Вони можуть здійматися на декілька метрів. Проте, на відміну від справжніх, потужність і розміри штучних хвиль - можна регулювати.
"Я думаю, що серфінг-басейни - це хороший варіант для початківців. Хвилі є завжди, і їхню потужність можна легко регулювати. А ще - це весело", - говорить Лаура Хаустейн, серферка.
"Це надзвичайно - шалені хвилі, просто величезні! Я катався усього два чи три рази, - але після цього ще й досі паморочиться у голові. Супер, класні хвилі", - говорить Ендрю Холзнер серфер.
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