Індія протестує і молиться за воду [ Редактировать ]
Протести і молитви за воду. Південь Індії уже кілька тижнів потерпає від посухи. Через неї зміліли водосховища, і мільйони людей залишилися без води. Місцеві жителі звинувачують в усьому не лише запізнілий сезон дощів, а й владу.
Мовляв іще кілька років тому застерігали урядників, що ситуація з водними резервуарами критична. Але ті жодних заходів не вжили. Нині мешканці міст Ченнаї та Мадурай - вийшли на масові мітинги, вимагають від влади надати людям достатньо питної води.
"Уряд заявив, що роздаватиме воду за талонами. Дають по дві каністри за талон. Хіба цього достатньо? Чи вистачило би стільки води міністрові? Дві каністри на три дні! Чиновникам привозять воду вантажівками, тож їм добре живеться. До того ж, вони ще й відмовилися від допомоги з інших штатів".
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