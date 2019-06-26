В "Оппозиционной платформе - За жизнь" сделали важное заявление.

Власть не оставляет попыток любыми методами помешать политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" провести своих кандидатов в Верховную Раду Украины. На этот раз власть руками Центральной избирательной комиссии попыталась не допустить самого рейтингового кандидата в народные депутаты по 182 округу (Херсон) Владимира Сальдо.

Центризбирком под надуманным предлогом отказал Владимиру Сальдо в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному избирательному округу № 182 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает подобные действия власти как политическое преследование представителей нашей партии. На нас оказывается давление за то, что мы последовательно отстаиваем возвращение мира в Украину, предлагая для этого конкретные методы – прямые переговоры всех участников конфликта.

К сожалению, в этом вопросе новая власть действует точь-в-точь как старая: использует админресурс, ручных членов Центризбиркома и судей, попирая закон, который призвана защищать. Приходится признать, что президент Владимир Зеленский под лозунгом обновления власти четко и не сворачивая идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко.

И решение ЦИК об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформе - За жизнь" Владимира Сальдо - яркий тому пример.

Но мы не сдадимся и будем дальше бороться за то, чтобы вернуть мир в Украину и вытащить людей из той нищеты, в которую их загнала прошла и нынешняя власть!