Власть пытается не допустить кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" на выборы [ Редактировать ]
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" сделали важное заявление.
Власть не оставляет попыток любыми методами помешать политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" провести своих кандидатов в Верховную Раду Украины. На этот раз власть руками Центральной избирательной комиссии попыталась не допустить самого рейтингового кандидата в народные депутаты по 182 округу (Херсон) Владимира Сальдо.
Центризбирком под надуманным предлогом отказал Владимиру Сальдо в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному избирательному округу № 182 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает подобные действия власти как политическое преследование представителей нашей партии. На нас оказывается давление за то, что мы последовательно отстаиваем возвращение мира в Украину, предлагая для этого конкретные методы – прямые переговоры всех участников конфликта.
К сожалению, в этом вопросе новая власть действует точь-в-точь как старая: использует админресурс, ручных членов Центризбиркома и судей, попирая закон, который призвана защищать. Приходится признать, что президент Владимир Зеленский под лозунгом обновления власти четко и не сворачивая идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко.
И решение ЦИК об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформе - За жизнь" Владимира Сальдо - яркий тому пример.
Но мы не сдадимся и будем дальше бороться за то, чтобы вернуть мир в Украину и вытащить людей из той нищеты, в которую их загнала прошла и нынешняя власть!
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