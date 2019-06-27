В среду, 26 июня, состоялось заседание Донецкого окружного административного суда по делу соответствия политической агитации кандидата в народные депутаты по 47 округу Юрия Солода законодательству Украины. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд отказал в исковых требованиях истца - кандидата в депутаты Артема Тура. Таким образом, провокация в отношении самого рейтингового кандидата от 47 избирательного округа Юрия Солода претерпела полное поражение.

"Политические оппоненты, используя грязные технологии, подали иск в суд против Юрия Солода. Причиной иска стала политическая агитация Солода с лозунгом "Восстановим отношения с Россией – вернем мир на Донбасс", который, по словам истца, нарушает принцип территориальной целостности Украины и противоречит законодательству. Совершенно понятно, что такие действия носят провокационный характер и преследуют единственную цель – попытаться помешать участию в выборах самому рейтинговому кандидату по 47 округу Юрию Солоду", - заявил Юрий Красненко, адвокат, представляющий интересы кандидата в депутаты по 47 округу Юрия Солода.

Как отметил адвокат, вышеуказанный лозунг является всего лишь тезисом из официально зарегистрированной ЦИК программы кандидата в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Солода. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд отказал в исковых требованиях истца, признав тем самым отсутствие нарушений закона со стороны Юрия Солода, который последовательно выступает за восстановление мира на Востоке Украины дипломатическим путем, через прямые переговоры со всеми сторонами конфликта.

"Прекращение войны, возвращение людей и территорий, восстановление мира - первое требование людей. И это особенно остро ощущается здесь, в Донбассе, в десятках километров от линии разграничения, потому что они на себе испытали ужасы все войны. Но призыв к миру вызывает оголтелую истерию у представителей партии войны! Остатки режима Порошенко не брезгуют никакими методами, чтобы оказать на меня и моих коллег давление за то, что мы последовательно отстаиваем идею возвращение мира в Украину, предлагая для этого конкретные методы - прямые переговоры всех участников конфликта. Мы не боимся судов, давления и провокаций. Объединив усилия, мы остановим воинствующую риторику уходящего режима Порошенко и вернем людям мир и уверенность в завтрашнем дне!" - заявил Юрий Солод.