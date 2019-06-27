Первый реальный шаг к миру сделан сегодня - Украина обязательно будет мирным и безопасным государством. Об этом на встрече с одесситами сказал основатель "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Проблемы, которые волнуют жителей города, актуальны для всех без исключения регионов Украины – это мир, снижение тарифов и цен, социальная защита.

"Мы уберем эти грабительские тарифы. Если заключить прямой контракт с РФ на поставку газа, то стоимость можно уменьшить вдвое. Об этом мы с Виктором Медведчуком (председатель Политсовета партии, - ред.) говорили во время переговоров с главой "Газпрома". И делалось это не для пиара, как нам кое-кто "закидывает". Мы понимаем, что люди уже не могут платить, они начинают экономить на еде, на лекарствах. Это ненормально! Я сам видел, как в селе перекрывают газ и переходят на дрова, чтобы отопить жилье. И такая ситуация по всей стране. Именно поэтому мы установим цену газа на уровне 3800 грн. за тыс. кубов для всех категорий потребителей - населения, промышленности. Ведь высокая стоимость энергоносителей автоматически закладывается в цену практически всех продуктов и товаров", - пояснил оппозиционный политик.

Особо остро для многонациональной Одесчины стоит вопрос защиты русского и других языков национальных общин.

"Как вы знаете, мы не голосовали за дискриминационный закон о защите украинского языка, который по факту является законом о запрете русского. Мы уже подали в Конституционный Суд представление о признании его неконституционным и будем добиваться его отмены, поскольку данный документ нарушает права более трети жителей Украины. Для них русский - родной язык и они не понимают, почему им запрещают говорить на родном языке. Это один из ключевых вопросов, решением которого мы займемся сразу после парламентских выборов. И вернём людям право говорить, общаться и получать образование на родном языке", - заверил Юрий Бойко.

Одесса хочет мира, как и большинство граждан Украины, люди просят рассказать о мирном плане оппозиционной силы.

"У нашей политической силы есть реалистичный план урегулирования ситуации в Донбассе и выхода страны из кризиса. Наш план-концепция полностью соответствует Минским соглашениям, находит понимание и поддержку и в Луганске, и в Донецке, и в Москве. Мы прекрасно понимаем, что без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных республик восстановление мира невозможно. И мы готовы начать переговорный процесс, без оглядки на рейтинг. Знаете, когда приезжаешь в населённые пункты, которые всего в десятках километров от линии фронта, тем скорейшего восстановления мира требуют люди, тем острее понимаешь всю их боль и надежду. В самое ближайшее время, вы это увидите, мы вступим в прямые переговоры с противоборствующей стороной, чтобы восстановить мир и восстановить страну", - подчеркнул Юрий Бойко.

И уже во второй половине дня стало известно об освобождении четырёх украинских граждан.

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук провел переговоры с представителями ОРДЛО, в результате которых удалось достичь договорённости об освобождении 4 украинцев. Уже завтра, 28 июня, Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов вернуться домой.