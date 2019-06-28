Народный депутат, Сопредседатель"Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заручился поддержкой Сената Франции в вопросе реализации мирного плана для Донбасса. Об этом стало известно по итогам его переговоров с представителями французского парламента в Париже.

Отметим, что в пятницу, 28 июня, делегация "Оппозиционной платформы - За жизнь" во главе с Вадимом Рабиновичем находится с визитом во Франции, где представила французским сенаторам в Люксембургском дворце мирный план партии по урегулированию конфликта в Донбассе и установлению мира в Украине.

Во время переговоров с сенатором, руководителем комиссии Сената, советником премьер-министра Франции Натали Гуле Вадим Рабинович подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в помощи со стороны Европы в вопросе установление мира.

"Мы будем идти к миру - у нас нет другого выхода. Мы очень хотим, чтобы нам помогали, потому что мы молодая демократия", – заявил Вадим Рабинович.

Украинский политик также обратился к французскому сенатору с просьбой подсказать, как лучше реализовать и продвигать этот план в Европе и Украине.

"Вы – оплот демократии. Следующий шаг: мы хотим, чтобы и вы, и мы, и ряд коллег из разных стран, которые уже ознакомились и еще ознакомятся с этим планом, провели встречу – быть может, в Брюсселе, быть может, в Страсбурге, – и всем вместе обсудить важнейший вопрос: почему нет мира, если есть план мира? И было бы очень хорошо, если бы помогали нам идти к миру и даже возглавили этот процесс такие люди, как вы, такие, которых знают в Европе и прислушиваются к ним. Я очень хочу, чтобы вы подсказали, как нам лучше с этим планом двигаться в Европе", – обратился Вадим Рабинович к Натали Гуле.

В свою очередь, французский сенатор подчеркнула важность реализации мирного плана и заявила о готовности ознакомить с ним президента Франции Эммануэля Макрона.

"Франция сейчас возглавляет "Большую семерку", и, наверное, сейчас самое время представить этот концепт президенту Макрону", – отметила Натали Гуле.