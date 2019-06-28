Если мы не будем помогать и поддерживать молодежь, то у страны не будет будущего - Бойко [ Редактировать ]
Если мы не будем помогать и поддерживать молодежь, то у страны не будет будущего. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время встречи с жителями города Лубны Полтавской области, где 28 июня он находился с рабочей поездкой.
Он отметил, что сегодня украинская молодежь сталкивается с множеством проблем. Это касается получения образования, трудоустройства, уровня зарплат, отсутствия уверенности в завтрашнем дне, и молодые способные ребята уезжают из страны. Молодые семьи боятся заводить детей, падает рождаемость.
"Если не думать о молодежи, то будущего у страны не будет. Нужно менять отношение и оказывать молодым людям поддержку. В Украине резко упала рождаемость: в прошлом году родилось 335 тысяч детей, тогда как в 2013-ом – 500 тысяч. Поэтому первое, что нужно сделать, это вернуть принцип выплат при рождении ребенка, который был до 2014 года, и повысить эти выплаты: за первого ребенка - 100 тысяч грн., за второго - 200 тысяч грн., за третьего и последующих - 400 тысяч грн. Это есть в нашей программе, с которой мы идём на выборы. И мы этого добьемся!" – подчеркнул Юрий Бойко.
С каждым годом, отметил Юрий Бойко, мы теряем специалистов во всех сферах, и скоро уже некому будет строить мосты и ремонтировать дороги. У нас катастрофически не хватает людей рабочих специальностей.
"Если раньше у тех же выпускников ПТУ была профессия и гарантированное рабочее место, то за последние пять лет закрыто 230 профтехучилищ. Уровень безработицы среди молодёжи 15-24 лет составляет 18%. Нужно решать вопрос с финансированием учреждений профтехобразования, способствовать созданию новых рабочих мест. Помогать молодежи", – сказал оппозиционный политик.
Молодые люди должны видеть, что здесь, в Украине, есть возможность себя реализовать, что есть возможность для интересной работы и досуга. "Должны быть нормальные спортивные залы, современные кинотеатры, места для занятий спортом и отдыха не только в столице и крупных городах, а везде. А так молодежь уезжает, потому что видит ситуацию в стране – война, экономические проблемы, низкие зарплаты, отсутствие перспектив. Весь этот комплекс проблем нужно решать, иначе у Украины не будет будущего. Молодые люди должны знать, что они нужны своей стране", – резюмировал Юрий Бойко.
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