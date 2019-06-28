В пятницу, 28 июня, в результате договоренностей, достигнутых председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком с представителями ОРДО и ОРЛО, в одностороннем порядке освобождены 4 украинцев.

В частности, освобождены Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

"По поводу освобождения указанных лиц и вообще по поводу освобождения - вопрос, которым я занимался последние месяцы, и я понимал, что власть не собирается делать обмены, а значит, с властью этого сделать нельзя. То есть речь может идти об одностороннем акте. Этот акт был вчера, по поводу него было принято решение. Многие из вас присутствовали. Руководители непризнанных ДНР и ЛНР господин Пушилин и господин Пасечник после переговоров, которые я с ними проводил фактически с апреля месяца, приняли решение в одностороннем порядке освободить вот тех граждан Украины, которые сейчас, к счастью, стоят рядом со мной и отправятся в Киев, то есть домой, в свои семьи, к родным", - сказал Медведчук на пресс-конференции в Минске.

При этом политик подчеркнул, что с выборами освобождение никак не связано. "Когда кто-то пытается обвинить по поводу выборов, я хочу напомнить, что я занимаюсь обменами и освобождением с мая 2014 года. И это были не только обмены, это были и односторонние освобождения, кстати, всегда это было почему-то с той стороны. Украина в одностороннем порядке никогда не освобождала. Это я могу утверждать, так как я этими процессами постоянно занимался. И то, что произошло, я считаю, что это акт гуманизма со стороны тех людей, к которым я обратился. И я думаю, что эти люди и их родные, которые их ждут в Киеве, в семьях ждут, дома, безусловно, будут этому рады. И говорить по поводу того, что это связано с какими-то политическими событиями, ну, это означает просто от лукавого", - подчеркнул Медведчук.

Также он напомнил, что последний обмен имел место 27 декабря 2017 года. "Виной этому является власть господина Порошенко, который отказывался продолжить тот обмен, а именно - второй этап обмена, о котором было договорено тогда, когда я договаривался по поводу самого масштабного обмена, имевшего место 27 декабря. Мы тогда договорились, что будет 2 этапа…Но господин Порошенко в январе-феврале отказался от этого. И поэтому обменов не было", - сказал Медведчук.

Также он отметил, что продолжит заниматься вопросами освобождения удерживаемых лиц. "Я неоднократно заявлял, что мы будем заниматься и в дальнейшем освобождением тех, кто сегодня удерживается в Донецке и в Луганске. И мы, я имею в виду наша партия и я как ее представитель, будем заниматься в том числе. И если вы внимательно слушали президента РФ на последней прямой линии, то он сказал, что такие переговоры продолжаются, и обращался с таким вопросом в том числе по освобождению отдельных граждан Украины, отбывающих наказание на территории РФ. Переговоры будут продолжены", - заявил Медведчук.

Напомним, Виктор Медведчук занимается вопросами обмена удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. За это время удалось вернуть из ДНР, ЛНР и РФ 489 украинцев. А всего с обеих сторон около 1000 человек.Сегодня в результате договоренностей, достигнутых председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком с представителями ОРДО и ОРЛО, в одностороннем порядке освобождены 4 украинцев.

В частности, освобождены Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

"По поводу освобождения указанных лиц и вообще по поводу освобождения — вопрос, которым я занимался последние месяцы, и я понимал, что власть не собирается делать обмены, а значит, с властью этого сделать нельзя. То есть речь может идти об одностороннем акте. Этот акт был вчера, по поводу него было принято решение. Многие из вас присутствовали. Руководители непризнанных ДНР и ЛНР господин Пушилин и господин Пасечник после переговоров, которые я с ними проводил фактически с апреля месяца, приняли решение в одностороннем порядке освободить вот тех граждан Украины, которые сейчас, к счастью, стоят рядом со мной и отправятся в Киев, то есть домой, в свои семьи, к родным", - сказал Медведчук на пресс-конференции в Минске.

При этом политик подчеркнул, что с выборами освобождение никак не связано. "Когда кто-то пытается обвинить по поводу выборов, я хочу напомнить, что я занимаюсь обменами и освобождением с мая 2014 года. И это были не только обмены, это были и односторонние освобождения, кстати, всегда это было почему-то с той стороны. Украина в одностороннем порядке никогда не освобождала. Это я могу утверждать, так как я этими процессами постоянно занимался. И то, что произошло, я считаю, что это акт гуманизма со стороны тех людей, к которым я обратился. И я думаю, что эти люди и их родные, которые их ждут в Киеве, в семьях ждут, дома, безусловно, будут этому рады. И говорить по поводу того, что это связано с какими-то политическими событиями, ну, это означает просто от лукавого", - подчеркнул Медведчук.

Также он напомнил, что последний обмен имел место 27 декабря 2017 года. "Виной этому является власть господина Порошенко, который отказывался продолжить тот обмен, а именно - второй этап обмена, о котором было договорено тогда, когда я договаривался по поводу самого масштабного обмена, имевшего место 27 декабря. Мы тогда договорились, что будет 2 этапа…Но господин Порошенко в январе-феврале отказался от этого. И поэтому обменов не было", - сказал Медведчук.

Также он отметил, что продолжит заниматься вопросами освобождения удерживаемых лиц. "Я неоднократно заявлял, что мы будем заниматься и в дальнейшем освобождением тех, кто сегодня удерживается в Донецке и в Луганске. И мы, я имею в виду наша партия и я как ее представитель, будем заниматься в том числе. И если вы внимательно слушали президента РФ на последней прямой линии, то он сказал, что такие переговоры продолжаются, и обращался с таким вопросом в том числе по освобождению отдельных граждан Украины, отбывающих наказание на территории РФ. Переговоры будут продолжены", - заявил Медведчук.

Напомним, Виктор Медведчук занимается вопросами обмена удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. За это время удалось вернуть из ДНР, ЛНР и РФ 489 украинцев. А всего с обеих сторон около 1000 человек.