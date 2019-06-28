Четверо украинских военнопленных вернутся домой благодаря переговорам и компромиссу, что демонстрирует украинской власти пользу прямого диалога. Об этом член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива написал на своей странице в Facebook.

"Когда власть отказывается от переговоров - она просто отказывается от людей, пленных, воевавших за нашу страну, свободу, за наше общее будущее - как изживший себя ресурс. Но сегодня наша политическая сила показала, чего стоит компромисс! Четверо военнопленных бойцов ВСУ возвращаются домой! И я надеюсь, вскоре мы сможем обменять всех пленных! Это результат мирных намерений и реальной работы", - отметил он.

Политик подчеркнул, что у официального Киева есть реальный шанс окончить войну в Донбассе - путем начала прямого диалога.

"Если мы хотим закончить войну - мы должны садиться за стол прямых переговоров! Это и есть зерно мира, и оно прорастет, если мы сами ему позволим. Сегодня мы добились свободы для четырех пленных. Мы обязательно вернем оккупированные территории под контроль Украины, а главное – вернем мир нашим гражданам. Ведь Украина - это не территория, не законы. Это, прежде всего, люди!" - подчеркнул Илья Кива.

Он также вновь напомнил, что для возвращения контроля над оккупированными территориями властям следует быть ориентированными на интересы местных жителей.

"Если мы хотим вернуть Донбасс - мы должны сделать так, чтобы люди сами захотели к нам вернуться. Но если мы будем лишь раз за разом передергивать затвор автомата, назначая виновных – война не закончится. В плен всех этих очень молодых людей, этих детей загнала предыдущая власть! И ответственность за их жизни на новой власти и на государстве! "– подытожил он.