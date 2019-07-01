Глава государства Владимир Зеленский должен поблагодарить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука, которому удалось освободить четырех украинцев из ЛНР и ДНР, а не возбуждать против него и его соратников уголовные дела.

Такое заявление сделал народный депутат Украины и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"На президентский выборах я голосовал за Владимира Зеленского - и никогда этого не скрывал. Я делал это осознанно, потому что Украина нуждалась в смене Порошенко. Но теперь за уже состоявшегося президента Зеленского я свой голос отзываю. Он любит делать флешмобы всякие, так вот я предлагаю новый флешмоб "Я забираю свой голос!", потому что мы голосовали не за такого Зеленского! На День Конституции президент поздравил украинцев и запустил флешмоб, посвященный годовщине принятия Основного закона, где пересказал свою якобы любимую статью о жизни, неприкосновенности, чести, здоровье и безопасности человека, как наивысшей социальной ценности. По-моему, у нас появился маленький "наполеончик", потому что людей из плена возвращает не он, а глава политсовета нашей партии Виктор Медведчук, а Зеленскому это еще и не нравится!", - возмутился парламентарий.

Политик выразил недоумение, почему президент Зеленский, который обещал принести мир на Донбасс и делать все ради освобождения пленных, не занимается этими вопросами.

"Я не понимаю, что может не нравится в действиях Медведчука! За четыре освобожденных украинца мы ничего не давали, ничего не обещали! "Оппозиционная платформа - За життя" занимается исключительно гуманитарной деятельностью, а за то, что мы пытаемся добиться снижения тарифов, против нас возбуждают уголовные дела уже при новой власти. Эта команда задается вопросом: "Кто такой Виктор Медведчук?". Я им отвечу. Медведчук вместе с другими представителями нашей партии делает то, что господин Зеленский обещал нашим гражданам: борется с МВФ, занимается снижением тарифов, беседует с Путиным, забирает пленных, восстанавливает мир… Это как раз то, что Зеленский обещал своим избирателям, - и не выполняет!", - подчеркнул он.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" напомнил, что благодаря усилиям Виктора Медведчука за пять лет были освобождены более 480 пленных.

"На предвыборных дебатах Зеленский становился на колени перед женами, которые не дождались своих мужей с фронта и которые ждут мужей из плена. Сразу после избрания он сказал, что Медведчук ему не нужен для решения вопроса пленных и мира, потому что, мол, он не знает кто Медведчук такой… А Медведчук - это тот, кто освободил из плена более четырехсот восьмидесяти защитников своей Родины семьям. И последних четырех в то время, когда Зеленский бегал по фонтанам и запускал флешмобы", - резюмировал Вадим Рабинович.