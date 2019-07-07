Во Львовской области от укусов змей пострадали 69-летняя женщина и 9-летний ребенок. Об этом сообщает ГСЧС Львовской области.

Как сообщается, 6 июля в 18:05 к спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы с диагнозом - укус змеи левого голеностопного сустава в состоянии средней тяжести поступила женщина, 1950 года рождения. Потерпевшая является жительницей села Либохора, Сколевского района.

В тот же день в 23:20 в реанимационное отделение той же Сколевской центральной районной больницы с диагнозом — укус змеи левой руки в состоянии средней тяжести поступил ребенок 2010 года рождения. Ребенок оказался жителем села Климец, Сколевского района.

Напомним, ранее сообщали, что жителей Одессы также атакуют змеи.