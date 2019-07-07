У Польщі автобус з українцями з'їхав у кювет [ Редактировать ]
Автобус з українцями з'їхав у кювет в Польщі. Постраждали одинадцять людей. Аварія сталася рано вранці. Водій зізнався, що заснув за кермом. Він був тверезий. В автобусі перебували 35 пасажирів та двоє шоферів.
Травми постраждалих - не тяжкі. Частина з них уже покинула лікарню. Для продовження подорожі людям надалИ інший транспорт.
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