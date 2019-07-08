В понедельник, 8 июля, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и народный депутат Юлия Лёвочкина провели встречу с представителями Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами с целью обсуждения хода избирательной кампании в связи с внеочередными парламентскими выборами в Украине.

В комментарии журналистам по итогам встречи Юрий Бойко отметил, что оппозиционеры сообщили наблюдателям о нарушениях, зафиксированных партией. И подчеркнул, что текущая парламентская кампания является очень грязной.

"Мы рассказали о тех проблемах и нарушениях, с которыми сталкивается наша политическая сила, особенно в регионах. Идут целенаправленные провокации, нападения радикалов. Есть противодействие со стороны мэров крупных городов, которые практически не дают возможности размещать наши билборды, лишив нас таким образом законного права на ведение агитационной деятельности", - сказал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Мы также проинформировали международных наблюдателей о необходимости важности изменения избирательного законодательства. Из-за блокирования нынешней Верховной Радой и лично cпикером украинского парламента рассмотрения Избирательного кодекса, внеочередные парламентские выборы проходят по старой системе.

"Завершение эпохи мажоритарки - это то, что необходимо для страны. Мажоритарная система порождает политическую коррупцию. Из-за бездарной политики предыдущей власти люди обнищали, и это не их вина, что они вынуждены продавать голоса. Им нужно как-то выживать. И эта политическая коррупция – большая беда для страны", - подчеркнул Юрий Бойко.

Юлия Левочкина отметила, что оппоненты "Оппозиционной платформы - За жизнь" используют полный спектр черного пиара.

"Во время встречи с наблюдателями Миссии ОБСЕ мы сообщили о своей приверженности пропорциональной системе с открытыми списками. Также мы проинформировали Миссию о физических атаках на кандидатов от партии, о нападениях на офисы, о размещении провокационных билбордов и о регистрации так называемых кандидатов-двойников, а также об атаках в социальных сетях - всем том спектре черного пиара, который используют наши конкуренты. У представителей ОБСЕ должно быть понимание тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся на электоральном поле", - отметила оппозиционный политик.

В то же время она напомнила, что представители Миссии фиксируют нарушения, но не могут вмешиваться в ход кампании.

"В этом году в Украине будут работать более 3 тыс. наблюдателей, и если они будут присутствовать в таких проблемных для нас областях, как Одесская, Харьковская и Запорожская, то многих нарушений удастся избежать. Для нас очень важно донести эту информацию до представителей Миссии, и мы над этим постоянно работаем", - резюмировала Юлия Левочкина.

Бюро ОБСЕ по Демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) разместило свою Миссию в Украине в связи с досрочными парламентскими выборами 11 июня 2019 года. Главой Миссии является Посол Альберт Йонсон.

Миссия будет отслеживать все ключевые аспекты избирательного процесса и проведет оценку предстоящих выборов на предмет их соответствия стандартам ОБСЕ по проведению демократических выборов, а также на предмет соответствия украинскому законодательству.

В рамках Миссии БДИПЧ ОБСЕ наблюдатели проводят встречи с представителями политических партий, органов государственной власти и ключевыми должностными лицами, ответственными за избирательный процесс, а также с представителями СМИ и международного сообщества.