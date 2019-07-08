"Секрет в том, что мы одно целое. Я себя не представляю без неё, она без меня. У нас и мысли не было, что мы поедем куда-то отдыхать порознь. Кто-то куда-то поедет без семьи. Так получилось, что с годами, мы стали одним целым», - сказал Юрий Бойко, отвечая на вопрос ведущей программы "Личная территория" Елены Кирик - в чем секрет его брака (Юрий Бойко женат 39 лет, в браке родилось 6 детей. С супругой – Верой Дмитриевной – он познакомился в институте, - ред.).

Тяжело ли воспитывать шестерых детей, особенно учитывая график работы политика? - уточнила ведущая.

"Первым детям уделяли больше внимания. Потом стало меньше времени. Старшие начали нам помогать. У нас действует принцип, что воспитывать нужно личным примером, как бы это банально не звучало, а второе - это то, что старшие должны заботиться о младших. И так было всегда - старший брат курировал младшего брата старшая сестра младшую сестру. У нас никогда не было нянек и чужих в семью не пускали", - отметил Юрий Бойко.

Принципиальным также было то, что дети должны учиться в Украине.

"Я считаю, что вообще нужно учиться здесь и жить в семье. Они все действительно учились в украинских вузах – это университет Шевченко, Киевский политех, это иняз. Младшие учатся в обычных школах. Самые обычные школы с нормальными учителями, нормальным директором. И дети нормальные, без наворотов. Старшие живут и работают в Украине", - рассказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что за годы совместной жизни, они с супругой стали как одно целое.

"Мы просто за эти годы стали одним целым. Мы одинаково относимся к событиям. Она никогда не вмешивалась в политическую деятельность. У нее своя сфера, где она себя реализует – это экопоселения и биотехнологии. Она этим занимается для нее это своего рода отдушина. Я ее поддерживаю. Что касается отношений в семье- то мы едины. Цветы дарю часто – на все праздники на день рождения детей. Сюрпризы – тоже делаю иногда. Но какой-то экзотики нет", - сказал он.

Юрий Бойко уверен, что для того, чтобы быть счастливым в браке необходимо просто любить.

"Нужно просто любить всех окружающих. Понимать, что жену и работу выбираешь раз на всю жизнь и делать все для того, чтобы она чувствовала себя с тобой счастливой. И если она будет счастлива, то и семья будет счастлива.